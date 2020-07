Knapp 2,2 Millionen Konsumenten beabsichtigen, weniger Ladenbesuche und mehr Online-Einkäufe zu tätigen und ihre Konsumgewohnheiten besser zu überdenken.Zürich - Das Corona-Virus hat für einen deutlichen Schub in Richtung Online-Handel gesorgt. Und einer Umfrage zufolge wollen wohl viele Schweizer ihr Einkaufsverhalten nachhaltig ändern. Das hat Alvarez & Marsal in Zusammenarbeit mit Retail Economics in einer aktuellen Studie herausgefunden. Demzufolge beabsichtigen 34 Prozent oder knapp 2,2 Millionen Schweizer Konsumenten...

Den vollständigen Artikel lesen ...