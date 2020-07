Von Andreas Kißler

BERLIN (Dow Jones)--Die EU-Kommission hat dem zentralen Regelwerk zur Gewährung und Durchführung von Stabilisierungsmaßnahmen durch den Wirtschaftsstabilisierungsfonds (WSF) zugestimmt, wie das Bundesfinanz- und das Bundeswirtschaftsministerium in einer gemeinsamen Pressemitteilung bekanntgaben. Rekapitalisierungsmaßnahmen des WSF bis zu einem Volumen von 250 Millionen Euro sowie WSF-Garantien müssten nun nicht mehr einzeln bei der Kommission angemeldet werden. Die Anträge könnten beim Bundeswirtschaftsministerium gestellt werden.

"Das sind gute Nachrichten für alle Unternehmen, die durch die Corona-Krise unverschuldet in Schwierigkeiten geraten sind, und ihre Beschäftigten," erklärte Finanzminister Olaf Scholz (SPD) in der Mitteilung. "Die Bundesregierung tut alles dafür, dass Deutschland mit voller Kraft aus der Krise kommt." Viele Maßnahmen liefen bereits erfolgreich.

"Mit dem grünen Licht aus Brüssel können wir nun den Wirtschaftsstabilisierungsfonds schnell an den Start bringen", erklärte Wirtschaftsminister Peter Altmaier (CDU). Damit könne man insbesondere größeren Unternehmen, Familienunternehmen und Mittelständlern noch besser helfen. "Denn wir müssen die Substanz unserer Wirtschaft erhalten, wenn wir Wohlstand und Beschäftigung in Deutschland sichern wollen." Wer WSF diene der Stabilisierung von Unternehmen der Realwirtschaft, die in Folge der Corona-Pandemie unverschuldet in Schwierigkeiten geraten sind und für die andere Hilfsmaßnahmen nicht greifen oder nicht ausreichen.

Auch viele mittelständische Unternehmen fallen laut den Angaben in seinen Anwendungsbereich. Unter bestimmten Voraussetzungen könnten auch kleinere Unternehmen Zugang zum Fonds erhalten. Durch Stabilisierungsmaßnahmen mit einem Gesamtvolumen von bis zu 600 Milliarden Euro solle der WSF langfristige volkswirtschaftliche und soziale Folgen der Pandemie abwenden.

Bis zu 400 Milliarden Euro sind für die Absicherung von Verbindlichkeiten durch Garantien des Bundes vorgesehen. Zudem stärkt der WSF laut Regierung mit bis zu 100 Milliarden Euro das unternehmerische Eigenkapital durch Maßnahmen der Rekapitalisierung. Weitere 100 Milliarden Euro sind zur Refinanzierung des ebenfalls zur Krisenbewältigung eingesetzten KfW-Sonderprogramms vorgesehen. Die für die Antragsbearbeitung und -entscheidungen erforderlichen Rechtsverordnungen zum WSF sollen in Kürze veröffentlicht werden.

