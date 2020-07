Innsbruck (ots) - Funktionale, nachhaltige und langlebige Business-Casual-Mode aus dem Herzen TirolsMit einer Revolution im Textilbereich lässt ein Tiroler Start-up aufhorchen. "Mit unserer Marke BaronMerino® werden wir die Welt der Business-Casual-Kleidung auf den Kopf stellen", sind Markus Hörtnagl und seine Partner überzeugt. "Die Marke steht für nachhaltige High-Performance-Businessmode, ausschließlich in Österreich produziert. BaronMerino® ist eine einzigartige Kombination aus Merinowolle und Meryl Skinlife, einem Material, das man bisher vor allem aus dem Bereich der Sport-Unterwäsche kennt", erklärt Hörtnagl. Der Countdown läuft: Ab 30. Juli sucht das Tiroler Unternehmen Investoren und Partner über die Plattform www.kickstarter.com (http://www.kickstarter.com).Wir alle kennen das: Wenn es richtig stressig wird, dann merken wir, dass unsere Kleidung nicht richtig sitzt und sich unbequem anfühlt. Warum sollte Businessmode nicht genauso funktional und haltbar sein wie Sportmode? "Meine Mission ist es, funktionale, nachhaltige und langlebige Business-Casual-Mode produzieren."Die Vorteile von BaronMerino® sprechen für sich- Hilft, Schweiß und Geruch zu vermeiden- Besonders bequem- Hypoallergen und weich auf der Haut- Reguliert die Körpertemperatur- Extrem haltbar- Feuchtigkeitsregulierend- Nachhaltig produziert- Made in Austria Um seine Pläne zu verwirklichen, sucht Hörtnagl Investoren: "Wir suchen Menschen, die an unsere Vision glauben und sie mittragen. Gemeinsam wollen wir mit unserem revolutionären Material die Welt der Business-Casual-Mode nachhaltig verändern", so Hörtnagl abschließend.Übrigens: Wer sich schnell entscheidet und am 30.7.2020 bereits einen Kauf tätigt, dem bietet der Unternehmer zwei besondere "Zuckerl": Die ersten 200 UnterstützerInnen auf Kickstarter erhalten bis zu 50 Prozent Rabatt und eine lebenslange Garantie auf die gekauften Kleidungsstücke.Alles über Kickstarter lesen Sie hier (https://www.ots.at/redirect/help.kickstarter).Pressematerial und Fotos finden Sie hier (https://www.baronmerino.com/press/).Alles über BaronMerino® finden Sie hier. (https://www.baronmerino.com/de/)Pressekontakt:Reichl und Partner PR Ges.m.b.H.Katharina Karmelkatharina.karmel@reichlundpartner.comM: +43 664 8595822Original-Content von: BaronMerino®, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/146228/4646380