Zur Wochenmitte setzt sich am Schweizer Aktienmarkt die jüngste Konsolidierung fort. Allerdings hat der SMI seine anfänglichen Verluste recht zügig eingedämmt.Zürich - Zur Wochenmitte setzt sich am Schweizer Aktienmarkt die jüngste Konsolidierung fort. Allerdings hat der Leitindex SMI seine anfänglichen Verluste recht zügig eingedämmt und bewegt sich nun in einer engen Spanne um den Vortagesschluss. Auf Wochensicht notiert er dank der klaren Kursgewinne vom Montag damit immer noch leicht im Plus. Auch an den europäischen Börsen ist am Mittwoch davon die...

