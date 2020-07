Im Rahmen einer engen Zusammenarbeit werden die Wilken Software Group, Arbon TG, und die Pricenow AG, Reichenbach i.K. BE, Tourismusunternehmen und -destinationen dabei unterstützen, über eine noch individuellere Kommunikation bestehende Gäste zu binden, neue zu gewinnen und so die Erträge nachhaltig zu steigern. Basis dafür ist die Integration des dynamischen Pricing im Pricenow Webshop und der ganzheitlichen Daten-Analyse von Pricenow mit der Wilken E-Marketing Suite und den Gästekartenlösungen auf Basis der Wilken SmartCard. Die Informationen aus dem Webshop können so dafür genutzt werden, die einzelnen Endkunden noch besser zu profilieren und sie ganz gezielt mit Informationen und Angeboten zu versorgen, für die sie sich tatsächlich interessieren. "Der Tourismus steht nach dem Lockdown vor der großen Herausforderung, die vorhandenen Beziehungen zu den Gästen wiederzubeleben und neue aufzubauen. Dabei können wir die Unternehmen und Destinationen wirkungsvoll unterstützen, indem wir bestehende, bisher separate Datentöpfe miteinander verknüpfen und so für eine durchgehende Digitalisierung in der Gästekommunikation sorgen", erklären Davide Savoldelli, CEO der Wilken AG und Reto Trachsel, CEO der Pricenow AG. Mit Dynamic Pricing können Unternehmen ihre Kunden im Webshop besser segmentieren und so die realisierten Durchschnittspreise erhöhen. Dynamische Preise setzen darüber hinaus starke Anreize für ein frühzeitiges Buchungsverhalten, wodurch das operative Risiko substantiell reduziert wird. Die vollautomatisierte Dynamic Pricing-Software von Pricenow ist dabei mit dem Pricenow Business Intelligence Dashboard gekoppelt, das täglich die wichtigsten Kennzahlen für die datenbasierte Entscheidungsfindung liefert. Das Marketing-CRM-System Wilken E-Marketing Suite unterstützt die zielgruppenspezifische Kommunikation mit Kunden und Gästen. Auf Basis der Verhaltensweisen individualisiert das System die zu kommunizierenden Inhalte für jeden Empfänger. Dadurch erhält der Gast nur relevante Informationen und fühlt sich persönlich angesprochen. Über Gästekartensysteme auf Basis der Wilken SmartCard können den Gästen dann vor Ort Zugang zu unterschiedlichen Angeboten ermöglicht oder auch All-inclusive-Pakete geschnürt werden. Auch dies kann individualisiert erfolgen, die entsprechende Abrechnung für die jeweiligen Leistungserbringer ist ebenfalls integriert. Durch die Verknüpfung des Pricenow Webshops und Data Analytic Services mit Wilken E-Marketing Suite und den Gästekartenlösungen profitieren Nutzer in Zukunft von einem zusätzlichen Mehrwert: die Fachexpertise beider Dienstleister kann durch eine integrierte Lösung genutzt werden. Durch die nahtlose Verknüpfung von Webshop und CRM-System kann somit in Zukunft die innerhalb des Buchungsprozess generierte Datenbasis automatisiert in eine zielgerichtete Gästekommunikation einfließen. Ein zentraler Erfolgsfaktor für Tourismusunternehmen des digitalen Zeitalters. Kontaktdaten: Wilken AG - Davide Savoldelli Blumenaustrasse 8 - 9320 Arbon TG Tel.: +41 71 454 64 0 w@wilken.ch Pricenow AG - Reto Trachsel Ogimatte 7 - 3713 Reichenbach i.K BE Tel.: +41 33 676 37 93 info@pricenow.ch - www.pricenow.ch Wilken Software Group - Dominik Schwärzel Hörvelsinger Weg 29-31 - 89081 Ulm Tel.: +49 731 96 50-0 presse@wilken.de - www.wilken.de Presse- und Öffentlichkeitsarbeit: Press'n'Relations GmbH - Uwe Pagel Magirusstraße 33 - 89077 Ulm Tel.: +49 731 962 87-29 upa@press-n-relations.de - www.press-n-relations.de Über die Wilken Software Group Seit 1977 entwickelt die Wilken Software Group mit Hauptsitz in Ulm eigene ERP-Standardsoftware für die Abbildung betriebs-wirtschaftlicher Kernprozesse - sei es im Finanz- und Rechnungswesen, der Materialwirtschaft oder der Unternehmenssteuerung. Wilken verbindet mit rund 620 Mitarbeitern an sieben Standorten in Deutschland, der Schweiz und Spanien Standardsoftware und Individualprogrammierungen zu einem Lösungsportfolio für mittlere und große Unternehmen. Zusätzlich bietet Wilken Branchenlösungen für die Versorgungs-, Sozial- und Tourismuswirtschaft, Gesundheit & Versicherungen, Kirchen und Finanzen & ERP. Über die Pricenow AG Die Pricenow AG ist eine dynamische, inhabergeführte Beratungs- und Softwareunternehmung mit Hauptsitz in der Schweiz (Kanton Bern). Mit einem breiten Leistungsangebot bestehend aus Softwareapplikationen und Beratungsdienstleistungen in den Bereichen Dynamic Pricing, Data Analytics und e-Commerce begleitet Pricenow seine Kunden aus der Tourismus- und Logistikbranche im In- sowie Ausland. Dies ist eine Presseinformation der Wilken GmbH, die auch die Verantwortung für die Inhalte übernimmt.

(END) Dow Jones Newswires

July 08, 2020 06:04 ET (10:04 GMT)