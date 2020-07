Von Hans Bentzien

FRANKFURT (Dow Jones)--Die Europäische Zentralbank (EZB) ist nach Aussage ihres Vizepräsidenten Luis de Guindos in der Lage, ihre Geldpolitik weiter zu lockern. Auf die Frage, ob die EZB in dieser Fähigkeit nicht durch das Urteil des deutschen Bundesverfassungsgerichts eingeschränkt werde, sagte de Guindos in einer im Netz übertragenen Diskussion: "Ich denke, diese Debatte gehört der Vergangenheit an." Die EZB habe dargelegt, dass ihre Maßnahmen angemessen und verhältnismäßig gewesen seien. Die EZB habe ihre Liquiditätsversorgung des Bankensystems erhöht, ihr Kaufprogramm ausgeweitet und beobachte nun die Situation. "So weit, so gut", sagte der EZB-Vizepräsident.

