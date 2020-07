Mit der Eröffnung der ersten Wasserstoff-Tankstelle von Avia in St. Gallen nimmt in der Schweiz nun die zweite öffentliche H2-Station ihren Betrieb auf. Bis Ende 2020 sollen auf der Achse Bodensee - Genfersee noch fünf weitere Tankstellen-Standorte entstehen. Die Schweiz will sich zum Musterland für Wasserstoff-Mobilität entwickeln. In St. Gallen geht nun nach Coop 2016 in Hunzenschwil die zweite ...

