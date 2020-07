BERLIN (Dow Jones)--Der Vorsitzende der Werteunion, Alexander Mitsch, fordert eine Aufwertung seiner Organisation innerhalb der CDU. "Wir sind mit 4.500 Mitgliedern deutlich größer als der Bundesverband der Lesben und Schwulen in der Union", sagte Mitsch der Saarbrücker Zeitung. "Das darf man nicht ignorieren." Die CDU-Spitze will den Verband der Homosexuellen künftig in der Partei fest verankern. Mitsch erklärte, es sei richtig, den vielfältigen Strömungen in der Union ein stärkeres Gewicht zu verleihen. "Wenn die Parteiführung konsequent sein will, muss sie auch die Werteunion aufwerten." Dies könne durch mehr Präsenz- und Antragsrechte geschehen.

