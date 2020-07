FRANKFURT (Dow Jones)--Der Touristikkonzern Tui rechnet bei Kreuzfahrten nach der Corona-Pandemie in den kommenden Jahren wieder mit Wachstum. "Die Buchungseingänge für 2021 sind für Mein Schiff und die Hapag-Schiffe vielversprechend", schrieb Konzernchef Fritz Joussen anlässlich der Integration der Kreuzfahrttochter Hapag-Lloyd Cruises in das Joint Venture Tui Cruises in einem internen Brief an die Mitarbeiter. "Für 2020 können wir natürlich nicht das Niveau der Vorjahre erreichen, aber auch hier ist die Nachfrage für die zweite Jahreshälfte da - natürlich verbunden mit der Unsicherheit, welche Routen gefahren werden können."

Das Unternehmen gehe davon aus, Ende Juli mit ersten Kreuzfahrten starten zu können. Diese würden nicht auf den ursprünglich geplanten Routen stattfinden, sondern vor allem mit kürzeren Reisen auf See, ohne Landgänge und mit deutlich weniger Gästen an Bord.

Die EU-Kommission hatte die Übernahme von Hapag-Lloyd Cruises durch Tui Cruises, ein Joint-Venture von Tui und Royal Caribbean Cruises, am 25. Juni genehmigt. Die im Februar angekündigte Transaktion bewertet Hapag-Lloyd Cruises mit 1,2 Milliarden Euro. Die Übertragung der einzelnen Hapag-Lloyd Cruises Schiffe auf das Gemeinschaftsunternehmen werde in den kommenden Tagen abgeschlossen sein.

Kontakt zum Autor: unternehmen.de@dowjones.com

DJG/sha/cbr

(END) Dow Jones Newswires

July 08, 2020 06:47 ET (10:47 GMT)

Copyright (c) 2020 Dow Jones & Company, Inc.