FRANKFURT (Dow Jones)--Die Konsolidierung an den europäischen Aktienmärkten weitet sich am Mittwochmittag aus. Der DAX verliert 0,6 Prozent auf 12.547 Punkte, der Euro-Stoxx-50 gibt um 0,7 Prozent auf 3.298 Punkte nach. "Die Verschnaufpause setzt sich fort", sagt ein Marktteilnehmer, der den Rücksetzer als typische Konsolidierung bewertet. "Nach den starken Kursgewinnen seit dem März-Crash sollte es nicht überraschen, wenn die Kurse nun längere Zeit zur Seite tendieren", meint er. Die Umsätze gingen aufgrund der Urlaubssaison bereits deutlich zurück.

Angeführt wird die Verliererseite von den Aktien der Bankenbranche. Der Stoxx-Banken-Index fällt um 1,8 Prozent. In den USA werden die Banken in der kommenden Woche für einen ersten Höhepunkt der Berichtssaison zum zweiten Quartal sorgen. Die Gewinne könnten laut Analystenschätzungen um etwa 70 Prozent eingebrochen sein, und die europäischen Banken hinken der Entwicklung ihrer US-Pendants ohnehin seit langem hinterher.

Stark unter Druck stehen HSBC mit einem Minus von 3,3 Prozent: Händler verweisen auf den Konflikt um Hongkong. Mit dem Inkrafttreten des "Sicherheitsgesetzes" der Chinesen in der Stadt könnten die USA Sanktionen gegen die Banken der Stadt vornehmen. Gerade HSBC generiere aber den Großteil ihrer Gewinne in Hongkong, außerdem ist der politische Einfluss der Bank dort beträchtlich.

Auch Bau-, Automobil, Reise- und Versicherungs-Aktien geben überproportional stark nach. Der Stoxx-Index der Ölwerte fällt um 1 Prozent, nachdem die Lagerbestände in den USA zuletzt wieder zugenommen haben.

Getränke-Aktien im Aufwind

Einziger Branchenindex im Plus ist der Index der Nahrungsmittel- und Getränke-Aktien. Er gilt als defensiv, also als konjunkturunabhängig. Zudem hat Bryan Garnier die Aktien von Diageo und Pernod Ricard auf die Kaufliste genommen. Diageo gewinnen 1,9 Prozent und Pernod Ricard 0,6 Prozent. Die Aktien des Branchenschwergewichts Nestle ziehen um 0,4 Prozent an. Der Stoxx-Branchenindex steigt um 0,3 Prozent.

Eigentlicher Star des Tages ist allerdings das Gold. Der Goldpreis steigt erstmals seit mehr als acht Jahren über die Marke von 1.800 Dollar je Feinunze, am Mittag kostet sie 1.802 Dollar. Die üppige Liquidität und die Negativ-Zinsen in vielen Ländern machen Gold für Anleger attraktiv.

Deutsche Post nach Zahlen im Plus

Im DAX steigen Deutsche Post nach neuen Geschäftszahlen gegen den Trend um 1,1 Prozent. Die Bernstein-Analysten bescheinigen der Deutschen Post sehr starke Zweitquartalsergebnisse. Drei der vier Sparten hätten Wachstum erzielt. Aufgrund des Lockdowns hatten die Analysten mit schwachen Ergebnissen gerechnet.

Im VW-Konzern stehen die Lkw-Tochter Traton und ihre Marke MAN sowie die Nutzfahrzeugsparte vor einem Führungswechsel. Bei Traton wird Vorstandschef Andreas Renschler "einvernehmlich" zum 15. Juli 2020 aus dem Vorstand ausscheiden. Zudem wird Renschler zu diesem Zeitpunkt auch den Vorstand der Volkswagen AG verlassen. Die Nachfolge als Traton-Chef soll Matthias Gründler antreten, der bis zum Mai 2018 Finanzvorstand bei dem Unternehmen war.

An der Börse heißt es hinter vorgehaltener Hand, dass Traton die Entwicklung im Lkw-Geschäft und die Chancen des Wasserstoffantriebs nicht richtig eingeschätzt habe. Zudem habe es zuletzt auch noch Probleme mit der Belegschaft gegeben. Traton fallen um 2,2 Prozent, VW geben um 1 Prozent nach.

In der zweiten Reihe verlieren DAX-Aufstiegskandiat Delivery Hero 3,3 Prozent. Händler verweisen auf die Platzierung neuer Wandelanleihen und damit auf Tauschoperationen von Aktien in besser rentierliche Wandler. Die zwei Tranchen seien sehr gut aufgenommen worden und "sehr billig", sagt ein Händler.

=== Aktienindex zuletzt +/- % absolut +/- % YTD Euro-Stoxx-50 3.297,70 -0,72 -23,86 -11,95 Stoxx-50 3.038,33 -0,30 -9,29 -10,72 DAX 12.547,53 -0,55 -69,27 -5,29 MDAX 26.740,44 -0,63 -168,79 -5,55 TecDAX 3.029,81 -0,06 -1,88 0,49 SDAX 11.947,99 -0,46 -55,44 -4,51 FTSE 6.183,50 -0,10 -6,40 -17,93 CAC 5.000,49 -0,86 -43,23 -16,35 Rentenmarkt zuletzt absolut +/- YTD Dt. Zehnjahresrendite -0,45 -0,02 -0,69 US-Zehnjahresrendite 0,65 0,00 -2,03 DEVISEN zuletzt +/- % Mi, 8:57h Di, 17:20 Uhr % YTD EUR/USD 1,1279 +0,04% 1,1274 1,1296 +0,6% EUR/JPY 121,34 +0,04% 121,26 121,46 -0,5% EUR/CHF 1,0620 -0,09% 1,0627 1,0631 -2,2% EUR/GBP 0,8996 +0,14% 0,8986 0,8971 +6,3% USD/JPY 107,58 +0,02% 107,55 107,53 -1,1% GBP/USD 1,2535 -0,13% 1,2546 1,2591 -5,4% USD/CNH (Offshore) 7,0152 -0,14% 7,0190 7,0137 +0,7% Bitcoin BTC/USD 9.285,76 +0,46% 9.259,76 9.255,51 +28,8% ROHÖL zuletzt VT-Settl. +/- % +/- USD % YTD WTI/Nymex 40,53 40,62 -0,2% -0,09 -30,5% Brent/ICE 43,00 43,08 -0,2% -0,08 -31,2% METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD Gold (Spot) 1.804,14 1.795,40 +0,5% +8,74 +18,9% Silber (Spot) 18,50 18,33 +1,0% +0,18 +3,7% Platin (Spot) 844,13 845,50 -0,2% -1,38 -12,5% Kupfer-Future 2,79 2,79 +0,1% +0,00 -1,1% ===

Kontakt zum Autor: maerkte.de@dowjones.com

DJG/hru/flf

(END) Dow Jones Newswires

July 08, 2020 06:56 ET (10:56 GMT)

Copyright (c) 2020 Dow Jones & Company, Inc.