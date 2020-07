Der ehemalige Formel-1-Weltmeister Fernando Alonso kehrt in der kommenden Saison in die Königsklasse des Motorsports zurück. Das teilte der Rennstall Renault am Mittwoch mit und bestätigte damit entsprechende Medienberichte.



Der Spanier wird demnach gemeinsam mit dem Franzosen Esteban Ocon das Fahrer-Duo bilden. Er ersetzt Daniel Ricciardo, der zu McLaren wechselt. Alonso hatte die Formel 1 nach der Saison 2018 verlassen. In seinen letzten Saisons ging er für McLaren an den Start.



Zuvor startete er unter anderem für Ferrari (2010?2014) und Renault 2003?2006, 2008?2009). Seine WM-Titel gewann der 38-Jährige in den Saisons 2005 und 2006.

