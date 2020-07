Baden-Baden (ots) - SWR Musikshow "Schlager-Spaß mit Andy Borg" / 11. Juli 2020, 20:15 Uhr, SWR Fernsehen / u. a. mit Bata Illic, Patrick Lindner, Vincent Gross, Angela Wiedl und den SchäfernEin sommerlicher Musikabend mit vielen bekannten Gesichtern aus Schlager und Volksmusik: In Andy Borgs Weinstube stehen auch im Juli fröhliche Stunden mit einer Menge Musik und bunter Unterhaltung auf dem Programm. Gemeinsam mit seinen Gästen präsentiert der SWR Moderator die schönsten Schlagerhits und Evergreens. Mit dabei sind dieses Mal unter anderem Bata Illic, Patrick Lindner, Vincent Gross, Angela Wiedl und die Schäfer. Zu sehen am Samstag, 11. Juli 2020, um 20:15 Uhr im SWR Fernsehen.Große Gefühle und LebensfreudePassend zur Jahreszeit bereiten Andy Borg und seine Gäste einen Abend mit heiteren Musikbeiträgen: Schlager-Legende Bata Illic präsentiert seine schönsten Hits und Patrick Lindner nimmt in seiner aktuellen Single mit in eine Welt voller bunter Farben und Fröhlichkeit. Ob Volksmusik mit Angela Wiedl, die im Duett mit Gastgeber Andy Borg vom Herzklopfen singt, Schlagersommerhit "Über uns die Sonne" von Vincent Gross oder die Schäfer, die ein Medley der schönsten Volkslieder vortragen - gute Laune ist garantiert! Außerdem mit dabei: Das Bodensee-Quintett unter anderem im Duett mit Andy Borg, Katharina Herz mit dem Evergreen "Theater" und das Partyduo Südlife.Staffel ohne StudiopublikumDie aktuellen Aufzeichnungen fanden ohne Studiopublikum statt. Der SWR hat entschieden, bis auf Weiteres aufgrund der Corona-Pandemie und der Vorgaben der Gesundheitsbehörden sowie der Empfehlungen des Robert Koch-Instituts sämtliche Studioproduktionen ohne Publikum durchzuführen.Sendung"Schlager-Spaß mit Andy Borg", 11. Juli, 20:15 Uhr, SWR FernsehenWeitere Informationen unter:http://swr.li/schlager-spass-mit-andy-borg-juli-2020Newsletter "SWR vernetzt": http://x.swr.de/s/swrvernetztnewsletterFotos über www.ARD-Foto.dePressekontakt: Grit Krüger, Tel. 07221 929 22285, grit.krueger@SWR.deOriginal-Content von: SWR - Südwestrundfunk, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/7169/4646598