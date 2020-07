Wirecard: Der Insolvenzverwalter spricht von mehr als 100 Interessenten am Kerngeschäft, dem Acquiring- und Issuing-Geschäft. Filetstücke seien gesucht. Damit gibt es natürlich Hoffnung auf einen "Restwert" bei Wirecard. Es bleibt halt völlig offen, was die Aktionäre eventuell davon sehen werden.Wirecard ( Akt. Indikation: 2,83 /2,85, -9,82%) Nr. 1 in unserem CEO-Ranking, das täglich mit den Schlusskursen und nach Meldungslage aktualisiert wird, ist Martin Füllenbach von Semperit: https://boerse-social.com/ceoranking/graph/AT0000785555/martin_fullenbachSemperit ( Akt. Indikation: 13,92 /14,08, 0,72%) Erwin Hof von der Wiener Börse schreibt auf Linkedin: Sie sind noch auf der Suche nach einem ruhigen Urlaubsort? Und interessieren ...

Den vollständigen Artikel lesen ...