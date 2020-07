(shareribs.com) London 08.07.2020 - Der Preis für die Unze Gold ist am Mittwoch über die Marke von 1.800 USD geklettert. Der ungebremste Coronavirus-Ausbruch in den USA trägt zur Verunsicherung bei, da dieser die konjunkturelle Erholung beeinträchtigen dürfte. Am Mittwoch kletterte die Unze Gold bis auf 1.812,90 USD und wurde dabei getrieben von der anhaltenden Verschärfung der Corona-Krise in den ...

