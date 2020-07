Von Andreas Kißler

BRÜSSEL/BERLIN (Dow Jones)--Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) hat im Europaparlament eine Einigung auf europäische Maßnahmen zur Bewältigung der Corona-Krise angemahnt und dazu eine enge Zusammenarbeit mit den Abgeordneten angekündigt. "Wir stehen vor einer nicht gekannten Situation des wirtschaftlichen Einbruchs, der Sorge um Arbeitsplätze, und hierauf muss die richtige Antwort gefunden werden", sagte Merkel bei einem Statement nach ihrem Eintreffen im Parlamentsgebäude in Brüssel.

Bei ihrer ersten Auslandsreise seit Beginn der Coronavirus-Pandemie will die Kanzlerin dort nach einem Gespräch mit Parlamentspräsident David Sassoli den Abgeordneten im Plenum die Schwerpunkte des deutschen Ratsvorsitzes vorstellen. "Es geht in der Zeit der nächsten Monate um die große Aufgabe, uns um die Eindämmung der Pandemie zu bemühen, die Folgen zu bewältigen, ... und dazu brauchen wir natürlich Einigung für die Instrumente", hob sie in ihrem Statement hervor und nannte Verlässlichkeit für den mehrjährigen Finanzrahmen und den Aufbaufonds.

Es gehe um die Bewältigung gesundheitlicher, sozialer und ökonomischer Folgen, machte Merkel klar. Deutschland sei während der Präsidentschaft auf eine enge Zusammenarbeit mit dem Europäischen Parlament angewiesen und wolle diese "auch pflegen", hob die CDU-Politikerin hervor. "Die Finanzen werden auch nicht das einzige Thema in unserer Ratspräsidentschaft sein", betonte Merkel.

Vielmehr gehe es auch um Migration, Rechtsstaatlichkeit und vor allem den Klimawandel und die Digitalisierung. "Wir wollen bei der Digitalisierung souveräner werden", sagte Merkel, "und wir wollen in Zeiten der Krise die große Aufgabe des Klimawandels nicht etwa vergessen, sondern die Weichen für die Zukunft stellen". Das Geld, das man zum Wiederaufbau wolle, werde "nicht einfach investiert, um wieder hinzukommen, wo wir waren, sondern um auch einen Schritt in die Zukunft zu gehen".

