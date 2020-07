Der S&P500 kommt nicht aus der Seitwärtsphase. Der Anstieg am Montag über den Widerstandsbereich bei 3.150/3.160 Punkte hinaus, wurde am Vortag direkt wieder abverkauft. Der S&P500 ging mit einem Abschlag von 1,08% bei 3.145 Punkten aus dem Handel. Die Marke von 3.150 Punkten konnte also am Vortag nicht verteidigt werden. Solange der S&P500 unter 3.150 Punkten notiert, ist mit einem weiteren Kursrückgang bis zur Unterstützung bei 3.100 Punkten zu rechnen. Darunter würde dann wohl die untere Begrenzung ...

