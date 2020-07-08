FOLGENDE(S) INSTRUMENT(E) WIRD/ WERDEN WIEDER IN DEN HANDEL AUFGENOMMEN MIT FOLGENDEM TRADING SCHEDULE.
THE FOLLOWING INSTRUMENT(S) IS/ARE RESUMED TRADING WITH FOLLOWING TRADING SCHEDULE:
INSTRUMENT NAME KUERZEL/SHORTCODE ISIN
APRIL INH. EO 0,40 B2B FR0004037125
AB/FROM ONWARDS 08.07.2020 12:25 CET
THE FOLLOWING INSTRUMENT(S) IS/ARE RESUMED TRADING WITH FOLLOWING TRADING SCHEDULE:
INSTRUMENT NAME KUERZEL/SHORTCODE ISIN
APRIL INH. EO 0,40 B2B FR0004037125
AB/FROM ONWARDS 08.07.2020 12:25 CET
APRIL-Aktie jetzt für 0€ handeln - auf Smartbroker.de