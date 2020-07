BERLIN (Dow Jones)--Das Bundeswirtschaftsministerium will im Rahmen der Novelle des Erneuerbare-Energien-Gesetzes (EEG) auch den Weiterbetrieb alter Solaranlagen ermöglichen. Das Ressort werde einen entsprechenden Entwurf vorlegen, "da wird dieses Thema auch berührt sein", sagte eine Ministeriumssprecherin in Berlin. Bereits jetzt könnten Solaranlagen etwa in der Direktvermarktung verschiedene Dinge tun.

Es sei auch im Interesse des Umweltministeriums, eine Lösung zu finden, die die Solarenergie voranbringt und sichert, ergänzte ein Sprecher dieses Ressorts. Geplant sind auch Regeln für das Recycling von Solaranlagen.

Hintergrund ist das Auslaufen der EEG-Regel, wonach Anlagenbetreiber 20 Jahre lang eine feste Vergütung für den Strom erhalten, den sie ins Netz einspeisen. Viele Betreiber haben deshalb keinen Anreiz mehr, solche Altanlagen weiter laufen zu lassen.

