Die Gelder verteilt das Bundesforschungsministerium über vier Kompetenzcluster, die der "Foschungsfabrik Batterie" angegliedert sind. Sie sollen dazu beitragen, die Batterietechnologie entlang der gesamten Wertschöpfungskette in Deutschland zu stärken.Das Bundesforschungsministerium hat weitere 100 Millionen Euro in die Batterieforschung an Hochschulen und außeruniversitären Forschungseinrichtungen investiert. Die Mittel würden auf vier Batterie-Kompetenzcluster verteilt, die alle Teil des Dachkonzepts "Forschungsfabrik Batterie" seien, hieß es am Mittwoch aus dem Ministerium in Berlin. Sie sollten ...

Den vollständigen Artikel lesen ...