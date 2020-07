Covid: Maskenpflicht statt Lockdown-Wahnsinn bitte. Der reale Verlauf der COVID-Infektionen in Österreich (rote Linie) bewegt sich leicht aggressiver als unser konservatives Prognosemodell (gelbe Linie). Nach diesem müssen wir noch im August mit neuen Höhepunkten rechnen. Der schnellere Anstieg wird von den Behörden mit einigen Clustern in Oberösterreich erklärt, der Basistrend dahinter wird offiziell noch ignoriert. Positiv bemerke ich, dass laut Pressemeldungen in OÖ eine begrenzte Wiedereinführung der Maskenpflicht erwogen wird, aber kein neuerlicher Lockdown-Wahnsinn im Raum steht. MaskUpStattLockDown (Der Input von Hubertus Hofkirchner für den http://www.boerse-social.com/gabb vom 08.07.)

