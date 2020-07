Der EUR/USD will am Mittwoch die Marke von 1,1300 und darüber wieder erreichen - Das nächste relevante Ziel scheint bei etwa 1,1350 zu liegen - Das Kursgeschehen des EUR/USD bleibt in dieser Woche bislang unbeständig, wobei die nächste höhere Barriere bei 1,1350 liegt. Ein Ausbruch über diese Zwischenhürde ist erforderlich, um kurzfristig eine mögliche ...

