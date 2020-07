Mainz (ots) -Woche 28/20Donnerstag, 09.07.Bitte Beginnzeitkorrekturen beachten:7.35 ZDF.reportageDie TruckerVolle Ladung StressDeutschland 20208.05 ZDF.reportageDie TruckerTag und Nacht auf AchseDeutschland 20208.35 ZDF.reportageDie MüllheldenTransportieren, Sortieren, KontrollierenDeutschland 20199.05 Die Logistikprofis vom FlughafenDeutschland 20189.50 Mängel an allen Fronten - Was bei der Bundeswehr schiefläuftDeutschland 202010.35 Fremdenlegion - Die härteste Elitetruppe der WeltDeutschland 201711.20 Alte Bündnisse - neue BedrohungenDeutschlands Rolle in der NATO und der WeltPolen/Frankreich 201912.05 Leschs KosmosFische - mehr als nur fette BeuteDeutschland 201812.35 Leschs KosmosMahlzeit! Die Macht der ManipulationDeutschland 201513.00 Leschs KosmosErnährungstrends: Wie gesund sind Low, Slow & NoDeutschland 201913.35 Falsche Versprechen?So lassen wir uns manipulierenDeutschland 201814.20 Amazon - gnadenlos erfolgreichDeutschland 201715.00 Achtung Ebay - Die Tricks der BetrügerDeutschland 201915.50 Die Wahrheit hinter der QuoteDeutschland 202016.30 Grüne Versprechen - Wie Verbraucher getäuscht werdenDeutschland 201917.20 ZDFzoomDer wahre Preis für den perfekten ApfelDeutschland 2018(weiter im Ablauf)Beginnzeitkorrekturen:22.25 Mysterien des WeltallsGibt es Paralleluniversen?Mit Morgan FreemanUSA 201023.05 Mysterien des WeltallsGibt es ein Leben nach dem Tod?Mit Morgan FreemanUSA 201023.50 Mysterien des WeltallsDas GottesteilchenMit Morgan FreemanUSA 20130.35 heute journal1.05 Mysterien des WeltallsDas ewige LebenMit Morgan FreemanUSA 20161.45 Mysterien des WeltallsDer große BruderMit Morgan FreemanUSA 20162.20 Mysterien des WeltallsDie verborgene MachtMit Morgan FreemanUSA 20163.00 Mysterien des WeltallsGibt es ein Schattenuniversum?Mit Morgan FreemanUSA 20143.45 Mysterien des WeltallsWas ist Zeit?Mit Morgan FreemanUSA 2010(weiter im Ablauf) Pressekontakt:ZDF Presse und InformationTelefon: +49-6131-70-12121Original-Content von: ZDFinfo, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/105413/4646805