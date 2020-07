Herr Epp, es ist schon wieder fast drei Jahre her, seitdem Sie 2017 auf dem Siegertreppchen beim Jungmakler Award standen. Was war seitdem die größte Veränderung in Ihrem Leben? Aus beruflicher Sicht war es definitiv der Umzug mit dem Büro in unsere neuen Räume im Oktober 2018. Zudem habe ich mich ...

Den vollständigen Artikel lesen ...