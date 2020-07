Weitere Videos finden Sie unter: https://www.deraktionaer.tv Der Ölpreis hatte sich im Vergleich zu seinen Kapriolen von vor ein paar Monaten in letzter Zeit ziemlich stabil gezeigt. Welche Möglichkeiten bieten sich da für Anleger? Anouch Wilhelms, Société Générale, spricht im Interview mit Moderatorin Viola Grebe über die jüngsten Entwicklungen beim Öl der Sorte Brent. Inwiefern der Markt-Optimismus der letzten Zeit sich auch wieder abschwächen könnte, was das für den Ölpreis bedeuten könnte, und warum viele Anleger im Moment verstärkt auf Partizipations-Zertfikate setzen, erklärt er in der vollständigen Sendung "Zertifikate Aktuell". Außerdem stellt er die Faktoren vor, auf die Anleger bei den verschiedenen Produktarten achten müssen.