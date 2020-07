Nach dem Doppelrücktritt bei der Commerzbank ist keine schnelle Neubesetzung von Aufsichtsrats- und Vorstandschef in Sicht. Selbst nach mehrstündigen Beratungen am Mittwoch blieb weiterhin unklar, wer den Umbau vorantreiben soll. Der Großaktionär Cerberus, dessen Kritik ausschlaggebend für den Doppelrücktritt war, hatte am Montag vor Schnellschüssen bei der Neubesetzung der Konzernspitze gewarnt und ...

