Innsbruck, Österreich (ots/PRNewswire) - Die Ergebnisse zeigen, dass Sicherheits-Apps von Drittanbietern auf hohem Niveau schützen, aber der Schutz von Google versagt.Das unabhängige Sicherheitstestlabor AV-Comparatives (https://www.av-comparatives.org/tests/mobile-security-review-2020/) hat seien Android-Security Report (https://www.av-comparatives.org/tests/mobile-security-review-2020/) für 2020 veröffentlicht. Das in Innsbruck ansässige Institut testete 9 weitverbreitete Sicherheits-Apps hinsichtlich Malware-Schutz, Batterieverbrauch und Diebstahlsicherung. Produkte von Drittanbietern von Avast, AVG, Avira, Bitdefender, G DATA, Kaspersky, Securion und Trend Micro, sowie die in die Android-Plattform integrierten Sicherheitsmaßnahmen von Google wurden evaluiert.Lesen Sie den ganzen Report hier: https://www.av-comparatives.org/tests/mobile-security-review-2020/.Die neueste Version von Googles mobilem Betriebssystem, Android 10, wurde für den Test (https://www.av-comparatives.org/tests/mobile-security-review-2020/) verwendet. Benutzer, die ein neues Smartphone kaufen oder ihre vorhandenen Telefone auf die neueste Betriebssystemversion aktualisieren möchten, können sehen, wie gut die getesteten Produkte auf der neuesten Version von Android funktionieren.Im Malware-Schutztest wurden über 3.000 aktuelle schädliche Anwendungen für das Android-Betriebssystem verwendet. Die Ergebnisse zeigten deutlich den Vorteil der Verwendung eines Antivirenprodukts eines Drittanbieters zum Schutz von Smartphones vor Android-Malware.Um sicherzustellen, dass die getesteten Produkte nicht auf Kosten hoher Fehlalarmraten geschützt werden, wurde auch ein Fehlalarm-Test mit 500 legitimen Apps durchgeführt.Die Diebstahlsicherung wurde ebenfalls getestet. Dies ermöglicht einem Benutzer, dessen Smartphone verlorengegangen oder gestohlen wurde, es wieder zu finden, es zu sperren und, am Wichtigsten, die private Daten zu löschen. Die Diebstahlsicherungsfunktionen der getesteten Produkte wurden auf zuverlässigen Schutz getestet.Eine frühere Kritik an Sicherheitsprogrammen war, dass sie den Akku des Geräts erheblich belasten. AV-Comparatives hat dieses Problem untersucht, indem ein Batterietest durchgeführt wurde. Die Auswirkung jedes Produkts auf die Akkulaufzeit während des täglichen Telefongebrauchs (Telefonieren, Surfen im Internet, Ansehen von Videos und Senden von E-Mails) findet man im Report.Neben den Testergebnissen enthält der Bericht allgemeine Sicherheitshinweise und Informationen für Benutzer von Android-Geräten. Die neuen Sicherheitsmaßnahmen in Android 10 werden ebenso berücksichtigt wie die Auswirkungen, die diese auf Sicherheits-Apps von Drittanbietern haben. Sicherheitstipps für Android-Benutzer werden ebenfalls bereitgestellt.Wie alle öffentlichen Berichte von AV-Comparatives kann der Bericht des Android Mobile Security Test 2020 kostenlos von der Website des Instituts unter www.av-comparatives.org (http://www.av-comparatives.org/) heruntergeladen werden."Auch wenn der integrierte Schutz von Google verbessert wurde, bietet er immer noch den schwächsten Schutz aller getesteten Produkte. Wir empfehlen dringend die Verwendung einer App von Drittanbietern!"- Peter Stelzhammer, co-founder, AV-ComparativesAV-Comparatives bietet mit AVC UnDroid ein gelungenes Malware-Analyse-Tool, das allen Benutzern kostenlos zur Verfügung steht. Es handelt sich dabei um ein statisches Analysesystem zur Erkennung von verdächtiger Android-Malware und Adware und zur Bereitstellung von Statistiken darüber. Benutzer können APK-Dateien hochladen und die Ergebnisse in verschiedenen Analysemechanismen einsehen.Wir laden die Leser ein, es auszuprobieren: https://www.av-comparatives.org/specials/undroid/Foto - https://mma.prnewswire.com/media/1200602/AV_Comparatives_Products_Mobile_2020.jpgFoto -https://mma.prnewswire.com/media/1200603/AV_Comparatives_Results_Mobile_2020.jpgLogo - https://mma.prnewswire.com/media/1200605/AV_Comparatives_Logo.jpg Pressekontakt:Peter Stelzhammermedia@av-comparatives.orgOriginal-Content von: AV-Comparatives GmbH, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/112077/4646921