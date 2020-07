• Deutscher Serious-Games-Markt soll bis 2023 auf 370 Millionen Euro wachsen• "Mit dem Blick auf die Umbrüche in vielen Branchen sollten mehr Unternehmen mit der Zeit gehen und Serious Games bei der Weiterbildung ihrer Mitarbeitenden einsetzen."• "game Fokus Serious Games" mit umfangreichem Überblick...

Den vollständigen Artikel lesen ...