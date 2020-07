Düsseldorf (ots) - Die Grünen-Fraktionsvorsitzende Katrin Göring-Eckardt hat den Vorstoß der CDU zur Einführung einer Frauenquote von 50 Prozent bis 2025 für ihre Parteiämter als mutig bezeichnet. "Die Parteispitze der Union beweist Mut, in dieser Männerbastion endlich erste Schritte in Richtung von mehr Gleichstellung zu gehen. Es reicht nicht, nur an Spitzenpositionen die Kompetenz von Frauen zu berücksichtigen", sagte Göring-Eckardt der Düsseldorfer "Rheinischen Post" und dem Bonner "General-Anzeiger" (Donnerstag) mit Blick auf die Stellung von Kanzlerin Angela Merkel (CDU). Entscheidend werde jetzt aber sein, ob der Bundesparteitag der CDU im Dezember die Quote tatsächlich beschließe. Außerdem reiche eine Quote alleine nicht aus, um Frauen zu stärken. "Die Perspektiven von Frauen sollte auch in der Politik der CDU mehr Berücksichtigung finden. Dass der Union der Kulturwandel erst noch bevorsteht, zeigen die internen Misstöne und Widerstände, wie beim unionseigenen Wirtschaftsrat."



