HOF (dpa-AFX) - Die "Frankenpost" (Donnerstag) schreibt zum Buch von Mary Trump:



"Derzeit agieren an entscheidenden Schaltstellen Männer mit Großmacht-Fantasien: Xi in Peking, Putin in Moskau oder Erdogan in Ankara, die von der Ausweitung ihrer Macht beseelt sind. Dabei legt es doch die Pandemie nahe, eng zusammenzuwirken, um die Corona-Katastrophe einzudämmen. Das neue Buch erzählt von Hass und menschlicher Schwäche, die nicht nur bei Familie Trump zu Hause sind."/yyzz/DP/men

