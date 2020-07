KÖLN (dpa-AFX) - Der "Kölner Stadt-Anzeiger" (Donnerstag) schreibt zur Diskussion um eine Frauenquote:



"Und es ist längst Zeit, dass die CDU ernsthaft Anlauf zu einer Frauenquote nimmt. Zwar ist fraglich, ob die CDU ihren Frauenanteil im Bundestag wieder auf über 20 Prozent schrauben kann, weil die Quote für Wahllisten freiwillig ist und für Direktmandate nicht gilt. Aber wenn mehr Frauen in Parteivorständen sitzen, gibt es künftig mehr Auswahl bei der Kandidatensuche. Es ist eine Chance für die CDU, wenn sie Gleichberechtigung nicht als Emanzipationskram lächerlich macht. Sogar die sonst bedächtige Frauenunion beschwerte sich, dass die freiwillige Quote mit Tricksereien und Blockaden ausgehebelt wurde."/yyzz/DP/men

