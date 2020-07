The following instruments on XETRA do have their last trading day on 09.07.2020Die folgenden Instrumente in XETRA haben ihren letzten Handelstag am 09.07.2020TrdMod InstCode Exch ISIN Name InstGrp InstType Curr CCPCA XFRA DE000HLB1CX1 LB.HESS.THR. IHS 16/25 BD00 BON EUR NCA XFRA XS0222434200 STAND.CHART.BK 05/UND.FLR BD01 BON GBP NCA XFRA FI4000232509 CRAMO PLC 16/22 BD02 BON EUR NCA XFRA US064159JY30 BK NOVA SCOTIA 17/20 FLR BD02 BON USD NCA XFRA US24422ESY67 DEERE -JOHN- CAP. 2020 BD02 BON USD NCA XFRA US71644EAJ10 SUNCOR ENERGY 2038 BD02 BON USD NCA XFRA XS0525827845 KROATIEN 10/20 REGS BD02 BON USD NCA XFRA XS1637096519 SHANGH.P.D.BK(HK)17/20FLR BD02 BON USD NCA XFRA XS1646352010 BNG BK 17/20 FLR MTN REGS BD02 BON USD NCA XFRA US064159JX56 BK NOVA SCOTIA 17/20 BD03 BON USD NCA XFRA XS1557228357 B+M EUROP.VAL.RE. 17/22 BD03 BON GBP NCA IWTE XFRA AT0000858568 ERSTE BD EO MIDTERM A FD00 EQU EUR NCA FHOA XFRA LU0064070211 NIFLI-OST.EU.S.COM. RD FD00 EQU EUR NCA FHOH XFRA LU0084288249 NIFLI-OST.ASIA EQU. RADL FD00 EQU EUR N