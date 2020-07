FOLGENDE WERTPAPIERE WERDEN AM 09.07.2020 EX DIVIDENDE/ZINSEN GEHANDELT.

THE EX-DIVIDEND/INTEREST DAY OF THE FOLLOWING SHARES WILL BE 09.07.2020.



INSTR EXCH ISIN INSTRUMENT NAME REF.PRC ADJUST

A3J XFRA CA0010921058 AGF MGMT B PFD NV 0.052 EUR

VAS XFRA AT0000937503 VOESTALPINE AG 0.200 EUR

AZ2 XFRA AT0000730007 ANDRITZ AG 0.500 EUR

TK6 XFRA GB00B4YCDF59 TALK TALK TELECOM LS-,001 0.017 EUR

LUK XFRA US69343P1057 LUKOIL SP.ADR RL-,025 4.358 EUR

JPBM XFRA IE00BDFC6G93 JPM I-DL EM.MK.SOV.BD.DLD 0.310 EUR

JPPS XFRA IE00BDFC6Q91 JPM I-DL ULTRA-SH.INC.DLD 0.131 EUR

LNN0 XFRA US5260573028 LENNAR CORP. B DL-,10 0.111 EUR

CUZ XFRA US2302151053 CULP INC. DL-,05 0.093 EUR

BBUD XFRA IE00BJK9H860 JPM-BETA.USEQU. DLD 0.090 EUR

IHF XFRA GB00B1N7Z094 SAFESTORE HLDGS LS-,01 0.066 EUR

VOESTALPINE-Aktie jetzt für 0€ handeln - auf Smartbroker.de