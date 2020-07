EQS Group-Media / 2020-07-09 / 07:31 *Pressemitteilung* *Nicht nur mit Private Equity erfolgreich: Matador Partners Group beeindruckt mit überdurchschnittlicher Performance an der Börse* *Sarnen. 09. Juli 2020* - Der Markt für Private Equity (PE) bewegt sich weiter auf einem hohen Niveau. Nach dem Rekordjahr 2018 entwickelte sich auch das Jahr 2019 durchweg positiv für die PE-Branche. Doch mit steigendem Kapital- und Transaktionsvolumen wird auch der Wettbewerb um die besten Deals immer härter. Investoren sollten daher vor allem die Player im Fokus behalten, die über stabile PE-Vehikel verfügen und sich mit erfolgreichen Beteiligungen gegen die Konkurrenz durchsetzen. Investoren sind mit den Leistungen der Matador Partners Group AG besonders zufrieden - das zeigt ein Blick auf die Kursentwicklung des Schweizer PE-Hauses an der Börse. "Private Equity nimmt immer mehr an Fahrt auf. Die überdurchschnittliche Entwicklung unseres Kurses an der Börse zeigt, dass Investoren und Kunden vollstes Vertrauen in uns haben", so Dr. Florian Dillinger, CEO und Präsident des Verwaltungsrats der Matador Partners Group. Der Vergleich mit Indizes wie dem "iShares listed Private Equity ETF", der die Wertentwicklung börsennotierter Unternehmen aus der PE-Branche darstellt, zeigt, dass die Matador Group überdurchschnittlich abschneidet. Seit dem Börsengang in 2013 punktet die Matador Partners Group AG mit einer Rendite von 104% über 7 Jahre - das entspricht netto 14% p.a. median. Insgesamt weist das PE-Haus somit eine höhere und stabilere Rendite als der ETF auf. / _Die Matador Partners Group AG schneidet im Vergleich zum "iShares listed Private Equity ETF" besser ab - der Index spiegelt die Wertentwicklung börsennotierter Unternehmen aus der PE-Branche wider. (Quelle: Comdirect)_ / _Der Vergleich bis zum heutigen Tag zeigt, dass Matador auch in der Corona-Krise stabil bleibt und sogar 5% über dem ETF liegt. (Quelle: Comdirect)_ Nach der Finanzkrise kam Matador zwischen 2008 und 2010 dank sehr guter Secondary-Geschäfte mit hohen Abschlägen stabil aus der Krise - jetzt legt die Schweizer AG mit hochwertigen Transaktionen den Grundstein für das nächste erfolgreiche Jahrzehnt. So konnte vor kurzem ein Fonds, welchen die auf Secondaries im Private-Equity-Segment spezialisierte börsennotierte Gesellschaft erst letztes Jahr günstig erworben hatte, den sehr erfolgreichen Verkauf Ihrer Beteiligung am Wiener Impfstoffspezialisten Themis vermelden: "Mit dem Rückenwind der jüngsten Erfolge durch Transaktionen aus unseren Portfolios setzen wir den eingeschlagenen Erfolgskurs weiter fort", erklärt Dr. Florian Dillinger. Themis wurde an den US-Pharmariesen Merck veräußert und ermöglichte es, einen Rückfluss des achtfachen des investierten Kapitals zu erzielen. *Über die Matador Partners Group AG:* _Die Matador Partners Group AG (CH0042797206) mit Sitz in der Schweiz ist spezialisiert auf Secondary Private Equity Investments, mit denen die Gesellschaft ein nach Branchen, Regionen und Wirtschaftszyklen breit diversifiziertes Private Equity Portfolio aufgebaut hat. Die Aktie ist an den Börsenplätzen Bern, XETRA, Frankfurt, Berlin und LT Lang & Schwarz notiert. _ *Pressekontakt:* Marco Cabras newskontor - Agentur für Kommunikation marco.cabras@newskontor.de Tel: +49 (0) 211 86394922; mobil: +49 (0)172 2142968 Zusatzmaterial zur Meldung: Datei: Nicht nur mit Private Equity erfolgreich: Matador Partners Group beeindruckt mit überdurchschnittlicher Performance an der Börse [1] Emittent/Herausgeber: Matador Partners Group AG Schlagwort(e): Finanzen Ende der Medienmitteilung 1089761 2020-07-09 1: https://eqs-cockpit.com/cgi-bin/fncls.ssp?fn=redirect&url=66e9561ff1320f4c435027656774447a&application_id=1089761&site_id=vwd&application_name=news

(END) Dow Jones Newswires

July 09, 2020 01:31 ET (05:31 GMT)