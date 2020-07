Der Markt-Überblick am Morgen, zusammengestellt von Dow Jones Newswires:

Die Erzeugerpreise in China haben ihre Talfahrt fortgesetzt, der Einbruch hat sich im Vergleich zu den beiden Vormonaten aber leicht abgeschwächt. Die Erholung der globalen Rohstoffpreise und die Rückkehr des inländischen Produktionssektors zur Normalität trieb die Nachfrage nach Industriegütern. Der Erzeugerpreisindex fiel im vergangenen Monat im Vergleich zum Juni des Vorjahres um 3,0 Prozent, nach einem Einbruch um 3,7 Prozent im Mai und um 3,1 Prozent im April. Ökonomen hatten für Juni einen Rückgang um 3,2 Prozent erwartet. Chinas Verbraucherpreisinflation lag im Juni im Jahresvergleich bei 2,5 Prozent. Im Mai waren die Verbraucherpreise um 2,4 Prozent gestiegen, so langsam wie seit 14 Monaten nicht. Ökonomen hatten für Juni eine Inflation von 2,6 Prozent prognostiziert.

13:00 US/Walgreens Boots Alliance Inc, Ergebnis 3Q, Deerfield

- US 14:30 Erstanträge Arbeitslosenhilfe (Woche) PROGNOSE: 1.388.000 zuvor: 1.427.000

INDEX Stand +/- % S&P-500-Indikation 3.170,00 -0,17% Nasdaq-100-Indikation 10.667,50 -0,14% Nikkei-225 22.594,92 +0,70% Hang-Seng-Index 26.181,24 +0,20% Kospi 1.908,27 -11,61% Shanghai-Composite 3.437,41 +1,00% S&P/ASX 200 5.984,00 +1,08%

Freundlich - Getragen wird die freundliche Stimmung auch von den US-Börsen, die sich nach einem zwischenzeitlichen Schwächeanfall berappeln konnten, wobei der Nasdaq-Composite einen neuerlichen Rekord erreichte. Einige Konjunkturdaten - etwa aus China oder Neuseeland - ermutigen die Anleger zum Einstieg in Aktien. Die Tokioter Börse zeigt sich nach einem verhaltenen Start nun mit einem Plus von 0,9 Prozent im Nikkei-225 nun freundlicher. Während Technologiewerte anziehen, geht es mit einigen Elektronik- und Immobilientiteln abwärts. In Festlandschina (+1 Prozent) setzt sich die Rally fort, die am Montag nach einem bullischen Artikel in einer staatsnahen Zeitung begonnen hatte. Unterstützung kommt vom gestiegenen ChiNext Price Index, der die Entwicklung junger Branchen und Startups bemisst. Verhaltener präsentiert sich die Börse in Hongkong mit einem Plus von 0,5 Prozent, hier stützen vor allem Aktien rund um die Ölbranche und Technologiewerte. Der Markt in Südkorea (+0,6 Prozent) wird angeführt von Elektronik- und Internetaktien. Samsung Electroniccs legen um 0,8 Prozent zu, nachdem Goldman Sachs die Gewinnprognosen angehoben hat.

Die Aktien von Bed Bath & Beyond sind am Mittwoch im nachbörslichen Geschäft abgesackt, nachdem der Haushaltsartikel-Einzelhändler einen unerwartet hohen Verlust ausgewiesen hatte. Die Aktie fiel nachbörslich um 7,9 Prozent auf 9,59 Dollar. Dagegen rückten die Titel des Software-Unternehmens PTC um 4,8 Prozent auf 82,26 Dollar vor. PTC hatte einige Vorab-Ergebnisse für das dritte Geschäftsquartal mitgeteilt, so ein zweistelliges Plus bei Umsatz und freiem Casflow gegenüber dem Vorjahr.

INDEX zuletzt +/- % absolut +/- % YTD DJIA 26.067,28 0,68 177,10 -8,66 S&P-500 3.169,96 0,78 24,64 -1,88 Nasdaq-Comp. 10.492,50 1,44 148,61 16,94 Nasdaq-100 10.666,70 1,36 142,69 22,14 Vortag Umsatz NYSE (Aktien) 1,02 Mrd 0,96 Mrd Gewinner 1.746 710 Verlierer 1.222 2.281 Unverändert 98 61

Fester - Die Indizes zeigten sich volatil. Die Anleger bewegten sich weiterhin zwischen der Hoffnung auf eine schnelle Erholung der Weltwirtschaft und der Angst vor neuen Lockdown-Maßnahmen. Die Zahl der bestätigten Coronavirus-Infektionen in den USA hat indessen die symbolische Schwelle von 3 Millionen überschritten. Die Spannungen zwischen China und den USA rückten ebenfalls wieder in den Blick. Im Fokus standen die Versicherer mit der Übernahme von National General Holdings durch Allstate für 4 Milliarden Dollar in bar. Die Allstate-Aktie gab 4,8 Prozent nach. National General schossen um 65,8 Prozent nach oben. United Airline gaben 0,1 Prozent nach. Die Fluggesellschaft wird im Herbst möglicherweise gezwungen sein, fast die Hälfte aller Mitarbeiter im Heimatland zu kündigen. Walgreens Boots Alliance rückten um 0,1 Prozent vor. Die Apotheken- und Drogeriekette erwirbt eine 30-Prozent-Beteiligung an VillageMD. Apple stiegen um 2,3 Prozent, nachdem die Deutsche Bank das Kursziel für die Aktie auf 400 Dollar erhöht hatte.

Laufzeit Rendite Bp zu VT Rendite VT +/-Bp YTD 2 Jahre 0,17 1,6 0,16 -103,0 5 Jahre 0,30 1,0 0,29 -162,8 7 Jahre 0,49 0,8 0,48 -175,8 10 Jahre 0,66 1,2 0,64 -178,8 30 Jahre 1,39 1,9 1,37 -167,4

Am Anleihemarkt kam es nach dem Anstieg der Notierungen vom Vortag dagegen nun zu Gewinnmitnahmen. Die Zehnjahresrendite stieg um 1,2 Basispunkte auf 0,66 Prozent.

DEVISEN zuletzt +/- % 00:00 Mi, 9:45 % YTD EUR/USD 1,1363 +0,3% 1,1333 1,1286 +1,3% EUR/JPY 121,91 +0,3% 121,60 121,31 0% EUR/GBP 0,8996 +0,1% 0,8985 0,8993 +6,3% GBP/USD 1,2632 +0,1% 1,2613 1,2549 -4,7% USD/JPY 107,29 -0,0% 107,30 107,48 -1,3% USD/KRW 1195,26 +0,2% 1192,43 1195,18 +3,5% USD/CNY 6,9838 -0,3% 7,0046 7,0168 +0,3% USD/CNH 6,9844 -0,2% 6,9988 7,0177 +0,3% USD/HKD 7,7500 -0,0% 7,7501 7,7501 -0,5% AUD/USD 0,6988 +0,1% 0,6981 0,6946 -0,3% NZD/USD 0,6584 +0,1% 0,6575 0,6548 -2,2% Bitcoin BTC/USD 9.389,76 -0,4% 9.427,26 9.278,76 +30,2%

Am Devisenmarkt zeigte sich der Euro etwas erholt bei 1,1332 Dollar gegenüber 1,1296 am Dienstagabend. Am Vortag hatten enttäuschende deutsche Produktionsdaten die Gemeinschaftswährung belastet. Der Dollar notierte indessen etwas schwächer. Der Dollar-Index fiel um 0,4 Prozent.

ROHOEL zuletzt VT-Settl. +/- % +/- USD % YTD WTI/Nymex 40,83 40,90 -0,2% -0,07 -30,0% Brent/ICE 43,28 43,29 -0,0% -0,01 -30,8%

Am Ölmarkt pendelten die Preise erneut auf und ab. Die offiziellen Daten zu den US-Rohöllagerbeständen hatten einen unerwartet hohen Anstieg für die zurückliegende Woche um 5,6 Millionen Barrel aufgezeigt. Der Preis für ein Barrel US-Leichtöl der Sorte WTI gewann 0,6 Prozent auf 40,87 Dollar. Brentöl legte 0,3 Prozent zu auf 43,22 Dollar.

METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD Gold (Spot) 1.811,30 1.810,50 +0,0% +0,80 +19,4% Silber (Spot) 18,78 18,63 +0,8% +0,15 +5,2% Platin (Spot) 851,80 849,65 +0,3% +2,15 -11,7% Kupfer-Future 2,85 2,81 +1,3% +0,04 +1,3%

Der Goldpreis überwand erstmals seit fast neun Jahren die Marke von 1.800 Dollar. Der Preis für die Feinunze Gold stieg um 0,8 Prozent auf 1.809 Dollar. Auftrieb erhalte Gold durch einen Anstieg der Risikoaversion wegen weiter steigender Corona-Infektionszahlen, sagte die Commerzbank. Während die Rally an den Aktienmärkten ausgebremst worden sei, verzeichneten Gold-ETFs weiter rege Zuflüsse. Die üppige Liquidität und die Negativ-Zinsen in vielen Ländern machen Gold für Anleger ebenfalls attraktiv.

In den USA hat die Zahl der bestätigten Coronavirus-Infektionen die symbolische Schwelle von 3 Millionen überschritten, wie sagte Vizepräsident Mike Pence sagte. Bislang seien mehr als 39 Millionen US-Bürger auf das neuartige Coronavirus getestet worden.

Rund zweieinhalb Wochen nach der umstrittenen Wahlkampfkundgebung von US-Präsident Donald Trump in Tulsa im Bundesstaat Oklahoma ist in der Stadt eine deutlich erhöhte Rate von Neuinfektionen mit dem Coronavirus festgestellt worden.

Der Präsident der Atlanta Fed, Raphael Bostic, hat davor gewarnt, dass die Erholung der US-Wirtschaft von der durch die Coronavirus-Pandemie verursachten Rezession ins Stocken geraten könnte.

Österreich hat wegen der steigenden Zahl an Corona-Infektionen Reisebeschränkungen für mehrere osteuropäische Länder verkündet. Die Regierung sprach eine Reisewarnung für Bulgarien, Rumänien und die Republik Moldau aus.

Neuseelands einzige Aluminiumhütte wird bis August nächsten Jahres geschlossen, rund 2.600 Arbeitsplätzen gehen infolgedessen verloren. Eine Überprüfung habe ergeben, dass die Hütte finanziell nicht rentabel ist, teilte der Eigentümer Rio Tinto mit.

