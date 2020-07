Weitere Videos finden Sie unter: https://www.deraktionaer.tv Nicht nur Daten zur Wirtschaftslage oder der Inflation beeinflussen die Notenbankpolitik. In diesen Zeiten sind es besonders die Zahlen zu den Neuinfektionen, welche zunehmend Einfluss auf wichtige Entscheidungen der Notenbanken gewinnen. Über die Auswirkungen spricht Ulrich Leuchtmann, Leiter Währungsanalyse der Commerzbank. ideasTV ist das Fernsehformat der Derivateabteilung der Société Générale. Die Erstausstrahlung bei DER AKTIONÄR TV findet immer am Mittwochabend um 17.00 Uhr statt. Die Sendung wird in den Folgetagen im Programm wiederholt und ist online auf http://www.deraktionaer.tv abrufbar.