Die Aktie des Elektroauto-Start-ups Nio hat auf die Kursgewinne der letzten Tage am Mittwoch zu Handelsbeginn noch einmal 20 Prozent drauf gepackt, bevor das Papier endlich in die Konsolidierung überging. Angetrieben wurde die Aktie zuletzt von guten Verkaufszahlen. Charttechnisch deutet sich eine "Auszeit" auf hohem Niveau an.Die Investoren glauben an Nio-Gründer William Li und sein Team. Die stylischen Elektroautos made in China kommen bei der Kundschaft an. Im Juni lieferte Nio 3.740 Elektroautos ...

Den vollständigen Artikel lesen ...