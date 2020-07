Anhaltende Corona-Sorgen und die Aussicht auf weitere Stützungsmaßnahmen haben den Goldpreis auf den höchsten Stand seit September 2011 ansteigen lassen.Weltweit werden mittlerweile 12 Millionen Corona-Infizierte und 500.000 Tote gezählt und die in dieser Woche gemeldete Rekordzahl von über 60.000 Neuinfizierten macht zudem nicht gerade Mut. Am frühen Morgen meldete China mit einer Inflationsrate von 2,7 Prozent einen höher als erwartet ausgefallenen Wert, was vor allem auf steigende Lebensmittelpreise ...

Den vollständigen Artikel lesen ...