Wedel/Haar (ots) - Eine Krebsdiagnose geht meist mit starken körperlichen und seelischen Belastungen einher. Angst, Unsicherheit und Ungewissheit in Bezug auf die Erkrankung und die neue Lebenssituation verändern den Alltag der Betroffenen und der Angehörigen. Insbesondere zu Beginn der Erkrankung werden neben der Aufklärung durch den Arzt weitergehende Informationen benötigt.Die Patientenwebsite www.wegweiser-eierstockkrebs.de (http://www.wegweiser-eierstockkrebs.de/) der Pharmaunternehmen AstraZeneca und MSD bietet mit einer benutzerfreundlichen Navigation ausführliche Informationen zum Krankheitsbild. Der digitale Wegweiser wurde mit Unterstützung von Patientinnen entwickelt. In acht übersichtlichen Navigationspunkten können die Nutzer sich so einen kompakten Überblick u. a. zu Diagnose, Therapie und Nachsorge verschaffen.Mit Hilfe vorformulierter Fragestellungen und dem interaktiven Kacheldesign gelangt man schnell zu den gewünschten Informationen. Der Wegweiser Eierstockkrebs (http://www.wegweiser-eierstockkrebs.de/) ist sowohl Anlaufstelle für Frauen, die gerade erst die Diagnose erhalten haben, als auch für Patientinnen, die sich bereits in einer Therapie befinden. Auch Patientinnen, die ein Rezidiv (Rückfall) erlitten haben, finden hier umfassendes Wissen zu ihrer aktuellen Situation. Für die Angehörigen werden auf der Website ebenfalls Tipps und Hilfestellungen bereitgestellt. Unterstützende und kostenlose Materialien zum Download runden das Angebot ab.