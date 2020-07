Von Andreas Kißler

BERLIN (Dow Jones)--Angesichts der chinesischen Repression in Hongkong hat der Vorsitzende des Auswärtigen Ausschusses im Bundestag, Norbert Röttgen (CDU), die Bundesregierung aufgefordert, ihre Chinapolitik zu überdenken. "Ich glaube, bei uns steht immer noch im Vordergrund die Sichtweise, China ist ein so großer Markt, darauf nehmen wir Rücksicht", sagte er im Deutschlandfunk nach Angaben des Senders. "Das mag in der Vergangenheit eine China-Politik gewesen sein, die getragen hat. Heute tut sie es nicht mehr."

Röttgen verwies auf einen zunehmenden geostrategischen Machtanspruch Chinas. Dessen Sicherheitsgesetz für Hongkong bezeichnete der Außenpolitiker als Unrecht. Damit würden die Freiheit und die Autonomie in der Sonderverwaltungszone unterdrückt. "Es liegt ganz stark an Deutschland, dass eine europäische Position, übrigens auch eine europäische Strategie gegenüber China sich entwickelt", hob der Kandidat für den CDU-Vorsitz hervor. Wirtschaftssanktionen schloss er aber aus.

