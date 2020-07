Die Wiener Börse sollten am Donnerstag zum Handelsstart höhere Kurse aufweisen. Eine Indikation auf den heimischen Leitindex ATX notierte rund eine halbe Stunde vor Börsenstart 0,6 Prozent fester. Zuvor hatte der ATX zwei Verlusttage in Folge absolviert.Unterstützend könnten die Vorgaben von der Wall Street wirken. Am Vorabend hatte sich die Stimmung an den US-Börsen ungeachtet einer Rekordzahl an ...

Den vollständigen Artikel lesen ...