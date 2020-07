Original-Research: PAION AG - von First Berlin Equity Research GmbHEinstufung von First Berlin Equity Research GmbH zu PAION AGUnternehmen: PAION AG ISIN: DE000AOB65S3Anlass der Studie: Update Empfehlung: Kaufen seit: 09.07.2020 Letzte Ratingänderung: - Analyst: Simon Scholes, CFAFirst Berlin Equity Research hat ein Research Update zu PAION AG (ISIN: DE000A0B65S3) veröffentlicht. Analyst Simon Scholes bestätigt seine BUY-Empfehlung und erhöht das Kursziel von EUR 3,60 auf EUR 4,90. Zusammenfassung: PAION hat bekannt gegeben, dass die FDA Remimazolam (US-Markenname: BYFAVO) in der Indikation Kurzsedierung zugelassen hat. PAION erhält von seinem US-Lizenzpartner Cosmo Pharmaceuticals (Cosmo) eine Meilensteinzahlung in Höhe von EUR15 Mio. sowie gestaffelte Lizenzgebühren in Bezug auf den Nettoumsatz in den USA zwischen 20% und 25%, die unter bestimmten Bedingungen angepasst werden können, jedoch 15% des Nettoumsatzes nicht unterschreiten dürfen. Die Zulassung in der Indikation Kurzsedierung in den USA erhöht die Wahrscheinlichkeit einer EU-Zulassung von Remimazolam in derselben Indikation im Jahr 2021 erheblich. Nach der EU-Zulassung in der Indikation Kurzsedierung und unter der Annahme positiver Topline-Daten aus der EU-Studie, die bis Ende dieses Jahres fällig sind, wird PAION dann in der Lage sein, eine Erweiterung des EU-Zulassungsantrags für Remimazolam in der Indikation Allgemeinanästhesie einzureichen. Normalerweise ist der Überprüfungszeitraum für Zulassungsantragserweiterungen kürzer als für einen Zulassungsantrag. Wir haben unser Kursziel von EUR3,60 auf EUR4,90 angehoben, um der Risikominderung Rechnung zu tragen, die sich aus der Zulassung von BYFAVO in den USA sowohl für die US- als auch für die EU-Aktivitäten von PAION ergibt. Wir behalten unsere Kaufempfehlung bei. First Berlin Equity Research has published a research update on PAION AG (ISIN: DE000A0B65S3). Analyst Simon Scholes reiterated his BUY rating and increased the price target from EUR 3.60 to EUR 4.90. Abstract: PAION has announced that the FDA has approved remimazolam (US brandname: BYFAVO) in the indication procedural sedation. PAION will receive a milestone payment of EUR15m from its US licensing partner Cosmo Pharmaceuticals (Cosmo) and tiered royalties on net sales in the US ranging from 20% to 25%, which may be adjusted under certain conditions but cannot fall below 15% of net sales. Approval in procedural sedation in the US substantially raises the probability of EU approval of remimazolam in the same indication in 2021. Following EU approval in procedural sedation and providing topline data from the EU trial due by the end of this year are positive, PAION will then be able to submit an extension of the remimazolam EU marketing authorisation application (MAA) for general anesthesia. In general the review period for MAA extensions is shorter than for an MAA. We have raised our price target from EUR3.60 to EUR4.90 to reflect the reduction in risk entailed by BYFAVO's approval in the US for both PAION's US and EU operations. We maintain our Buy recommendation. Bezüglich der Pflichtangaben gem. §34b WpHG und des Haftungsausschlusses siehe http://firstberlin.com/imprint/ oder die vollständige Analyse.Die vollständige Analyse können Sie hier downloaden: http://www.more-ir.de/d/21191.pdfKontakt für Rückfragen First Berlin Equity Research GmbH Herr Gaurav Tiwari Tel.: +49 (0)30 809 39 686 web: www.firstberlin.com E-Mail: g.tiwari@firstberlin.comübermittelt durch die EQS Group AG.Für den Inhalt der Mitteilung bzw. Research ist alleine der Herausgeber bzw. Ersteller der Studie verantwortlich. Diese Meldung ist keine Anlageberatung oder Aufforderung zum Abschluss bestimmter Börsengeschäfte.