Zum Zeitpunkt der Erstellung des Artikels legt der EUR/USD um 0,23% auf 1,1355 zu, obwohl der 4-Stunden-Chart am Donnerstag auf überkaufte Bedingungen hinweist, was eine Abwärtskorrektur bedeutet, so Yohay Elam, Analyst bei FXStreet. Wichtige Zitate "Der Relative Strength Index liegt auf dem 4-Stunden-Chart über 70, was auf überkaufte Bedingungen hindeutet ...

