München (ots) - An fünf Sonntagen von Juli bis September präsentiert das LEONINE Label Clasart Classic fünf bereits aufgezeichnete und ausgewählte Highlights der Erfolgsserie MET OPERA LIVE IM KINO auf Leinwänden in Deutschland und Österreich. Im Programm sind Opern mit Superstars wie Elina Garanca, Roberto Alagna, Joyce DiDonato, Juan Diego Flórez, Peter Mattei, Jonas Kaufmann, René Pape, Angela Gheorghiu, Ramon Vargas und Diana Damrau.Das Programm:Sonntag, 12.07.2020 - Georges Bizet: Carmen- Dirigent: Yannick Nézet-Séguin- Inszenierung: Richard Eyre- Mit Elina Garanca, Roberto Alagna, Mariusz Kwiecien Sonntag, 26.07.2020 - Gioacchino Rossini: Der Barbier von Sevilla- Dirigent: Maurizio Benini- Inszenierung: Bartlett Sher- Mit Joyce DiDonato, Juan Diego Flórez, Peter Mattei, John Del Carlo Sonntag, 09.08.2020 - Richard Wagner: Parsifal- Dirigent: Daniele Gatti- Inszenierung: François Girard- Mit Katarina Dalayman, Jonas Kaufmann, Peter Mattei, René Pape Sonntag, 23.08.2020 - Giacomo Puccini: La Bohéme- Dirigent: Nicola Luisotti- Inszenierung: Franco Zeffirelli- Mit Angela Gheorghiu, Ainhoa Arteta, Ramon Vargas, Ludovic Tézier Sonntag, 06.09.2020 - Giuseppe Verdi: La Traviata- Dirigent: Yannick Nézet-Séguin- Inszenierung: Michael Mayer- Mit Diana Damau, Juan Diego Flórez, Quinn Kelsey Katja Raths, Head of Classical Music Department bei LEONINE, sagt: "Clasart Classic möchte allen Klassik-Fans, die aufgrund der Coronakrise auf so Vieles verzichten müssen, mit dem "Met Opera Sommerfestival" eine großartige Alternative bieten. Wir lassen die beliebtesten Opern unserer erfolgreichen Reihe Met Opera live im Kino in der üblichen herausragenden Qualität auf der Kinoleinwand aufleben und präsentieren dem Publikum damit einzigartige Opernerlebnisse der letzten Jahre."Pressekontakt:Katja RathsHead of Classical Music DepartmentTel. +49 (0)89 999 513-421Email: katja.raths@tmg.deOriginal-Content von: LEONINE, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/136327/4647157