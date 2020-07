Börse Hannover: Halbjahresbilanz des Global Challenges Index - Nachhaltig stabil durch die KriseDGAP-News: Börse Hannover / Schlagwort(e): Halbjahresergebnis/Nachhaltigkeit Börse Hannover: Halbjahresbilanz des Global Challenges Index - Nachhaltig stabil durch die Krise09.07.2020 / 10:00 Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.PRESSEMITTEILUNGHalbjahresbilanz des Global Challenges Index: Nachhaltig stabil durch die KriseHannover, 09. Juli 2020 - Der Global Challenges Index (GCX) der Börse Hannover hat sich im ersten Halbjahr 2020 trotz des Corona-bedingten Einbruchs an den Aktienmärkten kontinuierlich positiv entwickelt und damit besondere Stabilität bewiesen. Die kurzzeitigen Kursverluste konnten zum größten Teil wieder aufgeholt werden, am 30. Juni schloss der GCX bei 3.125 Punkten nur 3 Prozent unter dem Vorjahresende mit 3.222 Punkten am 31. Dezember 2019. Seit Auflage im Jahr 2007 konnte der Nachhaltigkeitsindex einen Wertzuwachs von rund 213 Prozent verzeichnen (Wertentwicklung zum 30.06.2020). Damit liegt er deutlich über führenden Leitindizes wie dem DAX30 (64 Prozent) und dem EuroStoxx 50 (Perf.) (11,5 Prozent). Das auf den GCX investierte Volumen konnte 2020 weiter auf 840 Mio. Euro gesteigert werden.Bestnoten bei Stiftung Warentest Bestätigt wird die erfolgreiche Entwicklung des GCX auch durch die aktuelle Bewertung von Stiftung Warentest: In einer Analyse nachhaltiger Aktienfonds mit internationaler Ausrichtung konnten zwei Fonds, die in Aktien des GCX investiert sind, jeweils die Bestnote von 5 Punkten in der Kategorie "Nachhaltigkeit" erzielen. Der Warburg Global Challenges Index-Fonds WKN: A1T756 erreichte auf Platz 1 als einziger Fonds unter den Indexfonds/ETFs das Testurteil "Sehr hoher Grad der Nachhaltigkeit". Der Superior 6 Global Challenges (WKN: A0Q7EM) der österreichischen Security Kapitalanlage AG belegt Platz 2 unter den aktiven Nachhaltigkeitsfonds. Er investiert ebenfalls in die Aktien des GCX und erhielt die höchstmögliche Nachhaltigkeitsbewertung. Auch bei der Rendite über einen Zeitraum von 5 Jahren zählten beide Fonds zu den besten im Vergleich. Der GCX-Fonds von Warburg Invest erzielte eine Durchschnittsrendite von 7,10 Prozent p.a., der Superior 6 erreichte 5,30 Prozent p.a.Weitere Informationen zur Bewertung unter Finanztest 7/2020.Nachhaltigkeit als Stabilitätsfaktor "In der aktuellen Krise mit höchstvolatilen Märkten wird deutlich, dass nachhaltige Wertpapiere diesen Schwankungen standhalten können und zum Teil sogar stabiler sind. Klimawandel und Nachhaltigkeit sind und bleiben die realen Themen unserer Zeit und Unternehmen, die sich aktiv damit auseinandersetzen haben langfristig bessere Zukunftsperspektiven. Der GCX beweist mit seiner Performance ein weiteres Mal die hohe Qualität seiner Zusammensetzung", sagt Hendrik Janssen, Geschäftsführer der Börse Hannover und Vorstand der BÖAG Börsen AG.Die 50 Unternehmen des Global Challenges Index müssen einen aktiven Beitrag zur Bewältigung der sieben globalen Herausforderungen Klimawandel, Trinkwasserversorgung, Erhalt der Artenvielfalt, nachhaltige Waldwirtschaft, Bevölkerungsentwicklung, Armutsbekämpfung und verantwortungsvolle Führungsstrukturen leisten. Um dies sicherzustellen, wird die Zusammensetzung des Index von der Börse Hannover und der Nachhaltigkeitsrating-Agentur ISS ESG regelmäßig überprüft und angepasst. Erfüllt eines der Unternehmen die strengen Auswahlkriterien nicht mehr, wird an seine Stelle ein neuer Titel in den Index aufgenommen. Ein unabhängiger Beirat berät und unterstützt die Börse Hannover und ISS ESG bei der Auswahl der Unternehmen.Die aktuelle Zusammenstellung des GCX ist einsehbar unter: http://www.boersenag.de/GCX/Einzelwerte. Das nächste Rebalancing des GCX ist für den 18. September 2020 vorgesehen.Über die Börse Hannover Als serviceorientierter Handelsplatz bietet die Borse Hannover Anlegern insbesondere bei Aktien und Fonds attraktive Konditionen: z. B. Courtagefreiheit beim Kauf der DAX 30-Werte bis zu einem Volumen von 50.000 Euro pro Aktienorder oder beim Handel mit Werten des MDAX und des Euro Stoxx 50 bis zu einem Ordervolumen von 25.000 Euro. Zudem unterstützt die Börse Hannover Anleger seit vielen Jahren mit mehreren Produkten bei der Anlageentscheidung nach ethischen und sozialen Standards. Ein besonderer Schwerpunkt liegt dabei in der Initiierung von Indizes: 2007 hat die Börse in Zusammenarbeit mit der Nachhaltigkeitsrating-Agentur ISS ESG (oekom research) den Global Challenges Index (GCX) lanciert, der sich unter Einhaltung strenger Kriterien dem Thema Nachhaltigkeit widmet. Weitere Informationen zum GCX und zu den auf dem Index basierenden Finanzprodukten unter https://www.boersenag.de/GCX. 2015 wurde mit dem GERMAN GENDER INDEX an der Börse Hannover der erste Aktienindex in Deutschland aufgelegt, der das Thema Diversity abbildet. Er umfasst 50 Aktien deutscher Unternehmen, die beim Fuhrungspersonal eine hohe Gender-Diversität aufweisen. Weitere Informationen dazu unter www.boersenag.de/germangenderindex. Der seit Anfang 2020 von der Börse Hannover betreute NISAX20 spiegelt die Entwicklung der 20 wichtigsten börsennotierten Unternehmen in Niedersachsen wider. In ihm finden sich sowohl große international tätige Unternehmen als auch kleinere Aktienwerte mit eher regionaler Ausrichtung. Weitere Informationen unter https://www.boersenag.de/NISAX.Die Börse Hannover erteilt keine Anlageempfehlungen und veröffentlicht ausschließlich produktbezogene oder allgemeine Informationen. Historische Wertentwicklungen sind keine geeignete Indikation für künftige Renditen.Pressekontakt BÖAG Börsen AG Börsen Düsseldorf - Hamburg - Hannover Sabrina Otto Tel: +49(0)511 - 12 35 64 - 13 E-Mail: presse@boersenag.de Internet: http://www.boersenag.de09.07.2020 Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG. Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen. Medienarchiv unter http://www.dgap.de1089599 09.07.2020