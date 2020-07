BERLIN (Dow Jones)--Der Energieversorger Uniper SE stärkt sein noch junges Geschäft mit Helium. Wie das Düsseldorfer MDAX-Unternehmen mitteilte, schloss es eine langfristige Verkaufsvereinbarung mit dem sibirischen Öl- und Gasproduzenten Irkutsk Oil LLC (INK) über die Abnahme von Flüssighelium. Das Werk in der Nähe von Ust-Kut in Russland befindet sich derzeit im Bau. Es soll Ende 2021 starten und dann etwa 10 Millionen Liter Flüssighelium pro Jahr produzieren.

Uniper stieg mit dem Kauf von Beständen aus der US-Heliumreserve 2017 erstmals in diesen Markt ein. Derzeit prüft der Konzern - nach eigenen Angaben einer der größten Gasspeicherbetreiber in Europa - auch die unterirdische Speicherung von Helium. Das Erdgas-Nebenprodukt wird etwa in der Elektronik, der Luft- und Raumfahrt, im Automobilbau oder im Gesundheitswesen eingesetzt.

July 09, 2020

