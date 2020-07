Dow Jones hat von Pressetext eine Zahlung für die Verbreitung dieser Pressemitteilung über sein Netzwerk erhalten.

Luzern (pts010/09.07.2020/10:00) - Wer im Lockdown keine Website oder Social-Media-Profile hatte, war regelrecht aufgeschmissen. Denn genau dieser Online-Auftritt verhalf vielen Gastronomien, doch noch etwas Geld mit einem Liefer-Service oder Take-Away-Angebot zu verdienen. Doch hat dieser Lockdown aus Sicht der Digitalisierung der Branche die Augen geöffnet? Wohl kaum. Viele Gastronomen haben die Wichtigkeit, im Internet präsent zu sein, nach den Wiedereröffnungen nicht als Priorität eingestuft oder gar wieder vergessen! Obwohl sich der Verband GastroLuzern gemäss Aussage von Patrick Grinschgl auf eine zweite Welle vorbereitet! Bei vielen Gastronomie-Betrieben ist das Sprichwort "Der Kunde ist König" fest verankert. Doch gilt diese Redewendung nur für den Gast vor Ort im Betrieb? Sollte 2020 nicht etwas über den Tellerrand hinausgeschaut werden und das Sprichwort auch auf der Website fest verankern? Falls ja, wieso wird dem Kunden die Option einer Online-Reservierung oder Einholung von mehr Informationen nicht angeboten? In Zeiten des Lockdowns war jeder Betrieb der einen Liefer-Service oder Take-Away angeboten hat, sehr froh, dass Gäste über die Website ihre Bestellungen aufgaben und sicherten einigen so ein Einkommen! Deshalb hat sich das Start-Up-Unternehmen Pogastro.com die Aufgabe gesetzt, den Kunden auf einer Gastro-Website alle Informationen anzuzeigen, und zwar mit einem Klick. Daraus ergab sich das Integration Tab. Dies wird als Button mit Wunsch-Bezeichnung gut sichtbar auf der Website des Gastronomen platziert. Der Kunde, welcher auf der Webseite des Betriebes auf der Suche nach dem Tages- oder Wochen-Menü ist, eine Reservierung aufgeben will oder sich über das bevorstehende Events und Veranstaltungen des Restaurants informieren will, kann diese Informationen ganz einfach über diesen Button abholen. Auf Wunsch können weitere Anzeigen programmiert werden, welches abgestimmt werden kann, auf diejenigen Betriebe, die dieses Produkt nutzten. Das Integration Tab bietet folgendes mit einem Klick: * Tages- oder Wochenmenü und falls vorhanden auch A-la-Carte-Karte mit Beschrieb und Bilder * Event oder Veranstaltungen im aktuellen Betrieb, auch Termine, welche für Hochzeiten oder andere Anlässe frei sind, über das Tab zu informieren, auch mit Bildern und Beschrieb möglich * Coupon-Angebot * Reservationen * Weitere auf Wunsch programmierte Ansichten Im Hintergrund ist alles mit dem betriebseigenen Software http://Pogastro.com verknüpft. Das Abfüllen der Informationen ist dem Gastronomen somit leicht gemacht. Durch die stetige Aktualität zeigt es den Kunden ebenfalls auf, dass die Website unterhalten wird, welches von einigen Betrieben nicht gerade behauptet werden kann. Der Kunde ist König und sollte auch online so behandelt werden! (Ende) Aussender: Pogastro Switzerland Ansprechpartner: Lara Tel.: +41 41 500 75 51 E-Mail: lara@pogastro.com Website: www.pogastro.com/services Quelle: http://www.pressetext.com/news/20200709010

