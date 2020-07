Taipeh (ots/PRNewswire) - Überraschend und unerwartet ist Kavalans Solist Vinho Barrique nach einer aufwändigen Blindverkostung durch angesehene japanische Juroren auf der Suche nach dem weltbesten Single Malt als Sieger auserkoren worden.Um den "Besten der Besten" bei der Tokyo Whisky & Spirits (TWSC) Competition zu finden, wurden unter 128 Single Malts die besten 14 Kandidaten ausgesiebt, die wiederum von 13 ausgewählten Juroren bewertet wurden.In der Endwertung belegte Kavalan die Plätze eins, zwei und drei.Best of the Best Top 10 Single Malts der TWSC20201. Kavalan Solist Vinho Barrique (Best of the Best)2. Kavalan Solist Ex-Bourbon Cask3. Kavalan Solist Oloroso Sherry Cask4. The Essence of Suntory Whisky Yamazaki Distillery Refill Sherry Cask5. Komagatake 1991 28 Years Old Single Cask No.1606. The Essence of Suntory Whisky Yamazaki Distillery Refill Sherry Cask7. Tomatin 30 Jahre8. Kavalan Solist Fino Sherry9. Glenfiddich 21 Jahre10. Glenfiddich 18 Jahre Small Batch Reserve Darüber hinaus erhielt Kavalan die Auszeichnung "World Distillery of the Year" und "World Single Malt - NAS" für seinen Solist Oloroso Sherry.CEO Y.T. Lee sagte, die Ergebnisse seien eine große Ehre und völlig unerwartet."Wir fühlen uns geehrt, auf diese Weise von der angesehenen japanischen Whisky-Industrie beurteilt worden zu sein", sagte Herr Lee.Mamoru Tsuchiya, Vorsitzender des TWSC-Exekutivausschusses, sagte: "Die diesjährigen Ergebnisse stellen wieder einmal eine starke Leistung Taiwans dar, wie das Beispiel Kavalan aufzeigt - Taiwan hat damit sein Können in puncto Whisky-Herstellung unter Beweis gestellt."Kavalan erhielt mit drei von nur acht Whiskys die meisten Superior Golds, die an einzelne Whiskys vergeben wurden.Best of the Best- Kavalan Solist Vinho Barrique Best World Distillery of the Year- Kavalan Distillery Kategorie-Gewinner World Single Malt Whisky - NAS- Kavalan Solist Oloroso Sherry 3 Superior Gold- Kavalan Solist Vinho Barrique- Kavalan Solist Ex-Bourbon- Kavalan Solist Oloroso Sherry 8 Gold- Kavalan Concertmaster Port Cask Finish- Kavalan Concertmaster Sherry Finish- Distillery Reserve Peaty Cask- Distillery Reserve Rum Cask- Kavalan King Car Conductor- Kavalan Oloroso Sherry Oak- Kavalan Solist Fino Sherry- Kavalan Solist Port Die Juroren wurden aus einer Elitegruppe von Masters of Whisky, Whisky-Ausbildern, berühmten Barkeepern aus ganz Japan, Importeuren, Verkäufern, Herstellern und Journalisten der Spirituosenindustrie ausgewählt.Informationen zur Kavalan DistilleryDie Kavalan Distillery im Bezirk Yilan ist seit 2005 Vorreiter in der Kunst der Herstellung von Single-Malt-Whisky in Taiwan. Unser Whisky, der bei intensiver Luftfeuchtigkeit und Hitze reift, entspringt dem Schmelzwasser des Snow Mountain und wird durch eine kühle Meeres- und Bergbrise verfeinert. All dies zusammen ergibt die charakteristische Cremigkeit von Kavalan. Unsere Destillerie, die den alten Namen des Bezirks Yilan trägt, stützt sich auf rund 40 Jahre Erfahrung bei der Getränkeherstellung unter der Muttergesellschaft King Car Group. Wir haben mehr als 400 Preise in Gold oder höher in den anspruchsvollsten Wettbewerben der Branche gewonnen. Besuchen Sie www.kavalanwhisky.com (http://www.kavalanwhisky.com/)Pressekontakt:Kaitlyn Tsai+886(0)39 229 000#7164kaitlyn@kingcar.com.twFoto - https://mma.prnewswire.com/media/1212438/Kavalan.jpgOriginal-Content von: Kavalan, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/121270/4647217