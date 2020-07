Das gelbe Metall erreichte sein 9-Jahreshoch, da gestern der Widerstand von 1800 $ gebrochen wurde. Die Flucht in die Sicherheit wird den Goldpreis weiter in die Höhe treiben, da die zunehmenden COVID-19 Infektionen die Erwartungen an weitere Stimulierungsmaßnahmen der Zentralbank anheben, so die ANZ Bank. Wichtige Punkte "Gold wurde auf einem 9-Jahreshoch ...

Den vollständigen Artikel lesen ...