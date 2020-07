Dublin (ots/PRNewswire) - Innovatives Werkzeug zum Risikomanagement, bietet garantierten Schutz vor Verlusten auf offenen Positionen beim Webtrader von AvaTradeAvaTrade (http://www.avatrade.de/), ein preisgekrönter CFD-Broker, hat AvaProtect - ein revolutionäres Ein-Klick-Werkzeug fürs Risikomanagement - für seine Desktop-Trading-Anwendung AvaTrade WebTrader eingeführt. Diese Lösung ist Teil der Strategie von AvaTrade, den Erfolg und die Zufriedenheit seiner Kunden an erste Stelle zu setzen. AvaProtect steht ebenfalls im Rahmen der mobilen AvaTradeGO-App zur Verfügung.AvaProtect wurde entwickelt, um Tradern Sicherheit zu vermitteln; die Lösung soll sicherstellen, dass deren Trades vor ungünstigen Marktbewegungen geschützt sind. AvaTrade-Kunden aktivieren AvaProtect einfach gegen eine geringe Gebühr und definieren den jeweiligen gewünschten Schutzzeitraum. Hat die geschützte Position am Ende dieses Zeitraums an Wert verloren, erstattet AvaTrade den Verlust."Das heutige wirtschaftliche und geopolitische Umfeld führt zu einer hohen Marktvolatilität, was für Trader große Chancen, aber auch große Risiken bedeutet", sagt Dáire Ferguson, CEO von AvaTrade. "AvaProtect versetzt unsere Kunden in die Lage, ihren Überzeugungen folgen und ihren Marktansichten Ausdruck verleihen zu können, im sicheren Wissen, dass sie ihre Trades durch AvaProtect vor Verlusten schützen können - ein wirklich einmaliges Merkmal innerhalb unserer Branche."Ferguson fügt ferner hinzu: "Unser zentraler Wert besteht darin, Menschen dazu zu befähigen, in einem sicheren und zuverlässigen Umfeld zu investieren und Handel zu treiben. Wir sind davon überzeugt, dass AvaProtect dieser Verpflichtung in der Tat auch nachkommt."Erfahren Sie mehr über AvaProtect unter https://www.avatrade.de/trading-info/avaprotect.Hinweis für die Redaktion:Über AvaTrade:AvaTrade, ein regulierter und preisgekrönter Forex- und CFD-Broker, wurde im Jahr 2006 gegründet und bietet über 1000 Finanzinstrumente an, zusätzlich zu einer vollständigen Palette führender Handelsplattformen, einschließlich einer hochmodernen mobile App, AvaTradeGO. Kunden profitieren von persönlichen Kundenbetreuern, einer umfassenden Sammlung an Schulungsmaterialien und mehrsprachigem Kunden-Support. AvaTrade ist für Trader auf jedem Niveau konzipiert und gewährleistet darüber hinaus sicheres Trading mit fortschrittlicher Verschlüsselung und vollständig segregierten Konten. AvaTrade unterliegt der Regulierung in neun Jurisdiktionen und wurde jüngst von einer der weltweit führenden Wirtschaftspublikationen, The European, als Nr. 1 Broker ausgezeichnet.Logo - https://mma.prnewswire.com/media/1083911/AvaTrade_Logo.jpgPressekontakt:Jaskiran Shergill, Finn PartnersTel: +44 20 3217 7060E-Mail: Jaskiran.Shergill@finnpartners.comOriginal-Content von: AvaTrade, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/127471/4647279