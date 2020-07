Honda hat in Deutschland den Konfigurator für sein Elektro-Modell Honda e geöffnet. Die Basis-Variante steht unter Berücksichtigung der seit dem 1. Juli auf 16 Prozent gesenkten MwSt. mit 32.997 Euro in der Liste. Nach Abzug des Umweltbonus in Höhe von 9.480 Euro ist der Honda e somit in Deutschland ab 23.517 Euro erhältlich. In der Advance-Ausstattung (113 statt 100 kW Leistung) kostet der Honda ...

